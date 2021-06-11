Додон: Нужно спасать аграриев, а не удовлетворять чьи-то политические амбиции (ВИДЕО)

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Пока некоторые политики заняты разговорами о том, что нужно срочно найти деньги, чтобы открыть больше участков на Западе, в ряде районов прошёл град, который уничтожил сотни гектаров сельскохозяйственных культур. Председатель ПСРМ Игорь Додон считает гораздо более правильным изыскать деньги на поддержку фермеров, чем на выборы.

– Дали 70 млн леев на выборы. Этого достаточно. А теперь деньгами, которых и так мало, давайте поддержим этих людей, которые работают весь сезон, чтобы собрать урожай, но прошёл град и уничтожил весь их труд, они банкротятся. Что лучше – спасти десятки тысяч рабочих мест, выделив помощь государства, или удовлетворить чью-то прихоть и дать больше денег на выборы? Безусловно, решение будет принимать правительство, не мы, поскольку парламент сейчас не работает, но я считаю, что лучше поддержать сельхозпроизводителей, людей, которые сейчас ждут этой помощи от государства, – сказал он.

Ранее мы писали, что сильные ливни с градом уничтожили несколько сотен гектаров садов и посевов по всей стране.

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