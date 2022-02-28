Додон: Нужно сделать всё возможное, чтобы не потерять российский рынок!

Председатель Молдавско-Российского делового союза обозначил первые вопросы, которые возникают у экономических агентов в контексте ситуации на Украине и которыми молдавским властям нужно заняться в срочном порядке.

В прошлом году Российская Федерация заняла вторую строчку (после Румынии) среди торговых партнёров Республики Молдова. Наш экспорт в РФ увеличился на 27%, импорт из РФ – на 70%.

Если исходить из здравого смысла и экономических интересов Молдовы, нашего бизнеса и населения, то необходимо сделать всё возможное, чтобы не утратить российский рынок в условиях введения рядом стран новых санкций против России и учитывая ситуацию на Украине.

Предлагаю правительству и Национальному банку Молдовы срочно заняться проработкой механизмов решения следующих вопросов:

1. Проблема осуществления платежей с РФ

Новый санкционный пакет предусматривает отключение ряда банков России от платёжной системы SWIFT – тех банков, которые уже находились под санкциями. В этих условиях остаётся возможность осуществлять платежи между экономическими агентами Молдовы и России через российские банки, остающимися в системе SWIFT. Но если в дальнейшем все российские банки будут отключены от SWIFT, ситуация с платежами сильно осложнится, и к этому нужно быть готовыми. В частности, следует проработать возможности подключения к созданной Центробанком России системе передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой присоединились банки Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Кубы, Германии и Швейцарии (подключение банков осуществляется путём заключения соответствующих договоров с ЦБ), а также возможности использования банковской инфраструктуры других стран, которые не присоединились к санкциям Запада против РФ (например, Китая, Индии).

Не стоит забывать, что решение вопроса платежей чрезвычайно важно как для каждого экономического агента, который осуществляет внешнеэкономическую деятельность с партнёрами из России, так и для обеспечения своевременных расчётов с «Газпромом» за поставки природного газа и бесперебойной работы энергосистемы Молдовы.

2. Проблема транзита грузов через территорию Украины

Вполне очевидны риски, связанные с транзитом грузов через Украину, которые в ближайшее время, вероятнее всего, не будут снижаться.

Поэтому следует проработать возможности перенаправления транспортных потоков в обход Украины – через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Беларусь, а также через порт Джурджулешть. Безусловно, это связано с дополнительными расходами экономических агентов, которые хотя бы частично можно было бы компенсировать за счёт бюджетных средств. Транспортную логистику нужно прорабатывать и обсуждать с заинтересованными компаниями. Нужно разработать пакет помощи (может быть, налоговых льгот) для компаний, которые будут обязаны тратить больше финансовых ресурсов, чтобы поставлять свои товары на российский рынок по новым маршрутам.

3. Проблема невыполнения обязательств по контрактам, заключённым с российскими компаниями

У ряда молдавских компаний, осуществляющих экспортно-импортные операции с контрагентами из Российской Федерации, возможны сложности с выполнением контрактных обязательств из-за проблем со своевременными платежами и доставкой грузов. Поэтому целесообразно заняться анализом ситуаций, возникающих у экономических агентов из-за форс-мажорных обстоятельств – препятствий, находящихся вне контроля должника в рамках коммерческих договорных отношений.

Торгово-промышленная палата Молдовы уполномочена выдавать сертификаты, подтверждающие «форс-мажорную» ситуацию у того или иного предприятия. Сертификат не освобождает от выполнения контрактных обязательств, но является основой для принятия сторонами изменений в условиях договора.

Учитывая сложность оценки подобных ситуаций из-за действия внешних факторов, следует скоординировать работу Торгово-промышленной палаты и Правительства РМ, проведя соответствующие консультации, — подчеркнул Игорь Додон.