Додон: Нужно оперативно вакцинировать учителей и вернуть детей в школы!

Додон: Нужно оперативно вакцинировать учителей и вернуть детей в школы!

Председатель ПСРМ выступил за срочные меры для возобновления образовательного процесса в Молдове в обычном режиме.  

– Необходимо оперативно вакцинировать работников системы образования (педагогов и технический персонал), чтобы вернуться к обычному режиму учебного процесса, – отметил он. 

Отметим, что в Молдове продолжается тенденция снижения числа новых случаев заражения благодаря усилиям властей, однако, согласно прогнозам специалистов, в мае нас ожидает очередной всплеск заболеваемости и смертельных случаев. Игорь Додон считает, что нужно грамотно воспользоваться этой “передышкой”, чтобы усилить возможности системы здравоохранения и повысить темпы вакцинации.

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