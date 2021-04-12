Додон: Нужно оперативно вакцинировать учителей и вернуть детей в школы!

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Председатель ПСРМ выступил за срочные меры для возобновления образовательного процесса в Молдове в обычном режиме.

– Необходимо оперативно вакцинировать работников системы образования (педагогов и технический персонал), чтобы вернуться к обычному режиму учебного процесса, – отметил он.

Отметим, что в Молдове продолжается тенденция снижения числа новых случаев заражения благодаря усилиям властей, однако, согласно прогнозам специалистов, в мае нас ожидает очередной всплеск заболеваемости и смертельных случаев. Игорь Додон считает, что нужно грамотно воспользоваться этой “передышкой”, чтобы усилить возможности системы здравоохранения и повысить темпы вакцинации.

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