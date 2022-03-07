Додон: Нужно использовать послабление, которое предоставляет сейчас российская сторона для нашей продукции, и сохранить этот ёмкий рынок

Россельхознадзор принял решение о том, что с 5-го марта косточковые и семечковые плоды из Республики Молдова могут экспортироваться в Российскую Федерацию «без учёта ограничений по предприятиям-производителям». Ранее молдавским производителям нужно было получать сертификаты у Национального агентства по безопасности пищевых продуктов на основании результатов инспекции, проведённой Россельхознадзором, что занимало немало времени. Теперь же наши производители смогут поставлять на российский рынок яблоки, груши, сливу, персики, черешню, абрикосы по значительно упрощенной процедуре.
Объём поставок этой продукции составляет значительную часть молдавского экспорта в Россию – 94 млн. долл., или 44% всего экспорта в РФ (2020 г.) – и, соответственно, приносит немалый доход производителям-экспортерам, подчеркнул председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон.
– Однако для использования данного послабления необходимо продумать новую транспортную логистику, так как теперь ввоз нашей растительной продукции на территорию России может осуществляться только через Беларусь – через пункты пропуска, расположенные на внешней границе страны. Конечно, новый маршрут доставки потребует больших затрат на транспортировку. В то же время поиск новых рынков и выход на них тоже потребует дополнительных затрат и времени. Лучше использовать послабление, которое предоставляет сейчас российская сторона для нашей продукции, и сохранить этот ёмкий рынок. Сейчас нужно думать и действовать стратегически, – отметил он.
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