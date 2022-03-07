Додон: Нужно использовать послабление, которое предоставляет сейчас российская сторона для нашей продукции, и сохранить этот ёмкий рынок

– Однако для использования данного послабления необходимо продумать новую транспортную логистику, так как теперь ввоз нашей растительной продукции на территорию России может осуществляться только через Беларусь – через пункты пропуска, расположенные на внешней границе страны. Конечно, новый маршрут доставки потребует больших затрат на транспортировку. В то же время поиск новых рынков и выход на них тоже потребует дополнительных затрат и времени. Лучше использовать послабление, которое предоставляет сейчас российская сторона для нашей продукции, и сохранить этот ёмкий рынок. Сейчас нужно думать и действовать стратегически, – отметил он.