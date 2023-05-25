Додон: Нравится это Санду и её клике или нет, но народ Молдовы будет продолжать праздновать День Победы 9 Мая

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Исполнительный секретарь ПСРМ жёстко отреагировал на намерение ПДС переименовать День Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне.

– Преступный режим Санду снова плюнул в лицо всего народа Молдовы. Они подняли руку на один из самых святых для нас дней – на День Победы над фашизмом. Санду и её клевреты лишний раз доказали, что они — самые настоящие фашисты. Для этой своры нет ничего святого. Только безбожники и сатанисты могли совершить подобный акт кощунства в святой праздник Вознесения Господня. Нравится это Санду и её клике или нет, но народ Молдовы будет продолжать праздновать День Победы 9 Мая, как это было на протяжении 78 лет. Мы обязательно отменим это преступное, бесчеловечное решение Санду и ее приближённых. Это наш долг перед памятью наших отцов, дедов и прадедов, отдавших свои жизни за нашу свободу, – отметил Додон.

Напомним, скандальную инициативу рассмотрят на сегодняшнем заседании парламента.

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