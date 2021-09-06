Додон: Новая власть в лице партии Санду намеренно торпедирует стратегическое партнёрство с Россией

0

В Румынию – да, в Россию – нет. Парламент Республики Молдова нового созыва под руководством Игоря Гросу, соратника Майи Санду, отказался направлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Игорь Додон. На правах руководителя группы дружбы Парламента Республики Молдова с Федеральным собранием Российской Федерации он выразил искреннее сожаление в связи с этим и отметил, что приглашение Парламенту Республики Молдова было отправлено по линии Межпарламентской Ассамблеи стран-членов СНГ ещё 11 августа, но уже 20-го числа секретариат законодательного органа РМ по поручению Гросу заявил об отказе «в связи с загруженной рабочей повесткой».

– Непонятно, о какой «загруженной повестке» идёт речь и почему на поездку в Румынию в начале сентября у руководства парламента нашлось время поехать в широком составе во главе со спикером Гросу. Считаю приведённый «аргумент» надуманным и полагаю, что новая власть в лице партии Майи Санду и ее представителей в парламенте намеренно торпедирует двусторонние отношения с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией, – отметил Додон.

Он напомнил, что все предыдущие годы Республика Молдова неизменно отправляла наблюдателей на президентские и парламентские выборы в России, и аналогичным образом поступали российские коллеги, что отвечало нашим интересам и соответствовало конструктивному духу многогранной двусторонней молдавско-российской повестки. Кроме того, 19 ноября исполнится 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова, и нынешний демарш спикера парламента Молдовы, считает председатель ПСРМ, полностью противоречит этому важнейшему в двусторонних отношениях документу.

– Призываю руководство парламента Молдовы изменить свое решение и делегировать депутатов, тем более что молдавская сторона не несет никаких финансовых затрат – их полностью покрывает принимающая сторона. Кроме того, настоятельно призываю новую власть впредь учитывать важность стратегического партнерства с Россией, от которого выигрывает в первую очередь народ Молдовы, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.