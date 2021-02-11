Додон: Ноль голосов – заслуженная оценка правительству Гаврилицэ

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Председатель Партии социалистов прокомментировал итог голосования в парламенте.

– Думаю, что за всю историю современной Молдовы это первое правительство, которое получает ноль голосов в парламенте. И это после 7 часов дебатов! Заслуженная оценка с учётом того, как себя повели те, кто его выдвигали, и как себя показали эти кандидаты сегодня, – отметил он.

Напомним, что парламент не выразил сегодня вотум доверия правительству Натальи Гаврилицэ.

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