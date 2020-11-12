Додон: Никому не позволено называть людей “сепаратистами” или “второсортными”. Нужно уважать мнение других (ВИДЕО)

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“Вне зависимости от языка общения все мы – граждане одной страны. У нас другой Родины нет и не будет. Мы должны это уважать и не допустить возвращения к риторике 90-х, когда людей называют “сепаратистами” и “второсортными”. Об этом Игорь Додон заявил в рамках дебатов на общественном телеканале.

– Моя задача как президента – сохранять мир и далее. С риторикой Майи Санду, когда людей называют “сепаратистами”, – это невозможно, это взорвёт ситуацию. Или как они сейчас записывают ролики на русском языке, вспомнили про русскоязычных. А когда закрывали русские школы и запрещали русский язык, о русских никто не помнил. Нужно уважать мнение других, не ставить жёстко, что только один прав, – сказал он.

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