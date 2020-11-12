Додон: Никому не позволено называть людей “сепаратистами” или “второсортными”. Нужно уважать мнение других (ВИДЕО)

Додон: Никому не позволено называть людей “сепаратистами” или “второсортными”. Нужно уважать мнение других (ВИДЕО)

“Вне зависимости от языка общения все мы – граждане одной страны. У нас другой Родины нет и не будет. Мы должны это уважать и не допустить возвращения к риторике 90-х, когда людей называют “сепаратистами” и “второсортными”. Об этом Игорь Додон заявил в рамках дебатов на общественном телеканале. 

– Моя задача как президента – сохранять мир и далее. С риторикой Майи Санду, когда людей называют “сепаратистами”, – это невозможно, это взорвёт ситуацию. Или как они сейчас записывают ролики на русском языке, вспомнили про русскоязычных. А когда закрывали русские школы и запрещали русский язык, о русских никто не помнил. Нужно уважать мнение других, не ставить жёстко, что только один прав, – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md