Додон: Никаких переговоров с мафией! Досрочные выборы, и точка! (ВИДЕО)

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В сложившейся ситуации, когда вследствие массового подкупа депутатов граждане утратили доверие к законодательному органу, единственный выход – досрочные парламентские выборы. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Президент отвечает”.

Глава государства отметил, что уже 16-17 депутатов были куплены. “С этим парламентом нам больше делать нечего”, – считает он.

– Для чего Плахотнюк совершает все эти “движения”? Бандиты сначала создают проблемы, а потом приходят и, типа, давай их решим. Вот, посмотрите, раньше Шор, Канду, Плахотнюк пытались выходить на обсуждение с кем? Только с правыми. А сейчас уже приходят и к социалистам. Официально вам говорю: никаких дискуссий с бандами! Досрочные парламентские выборы. Точка, – сказал он.

Президент отметил, что мафиозная группировка Плахотнюка — как паршивая овца, которую все сторонятся и никто с ней не водится. Антирейтинг “Про-Молдова” составляет 70-80%, добавил Додон. Никаких переговоров с бандитами ни президент, ни социалисты вести не будут. Что касается Майи Санду и Андрея Нэстасе — решение за ними, но глава государства всё же дал им дружественный совет.

– Не связывайтесь с бандитами. Я видел, сколько и из одной, и из другой партии уже бегут. У вас есть этот, как его, Алабай, который бегает с Попшоем по кукурузе и готов договариваться с дьяволом, хоть завтра. Майя Санду хоть понимает, что эти ребята сейчас делают? Андрей Нэстасе поехал в Румынию, к своим тамошним братьям. И Слусарь с Мунтяну уже пошли на переговоры с Канду. Вы осознаете, что если вы свяжитесь с бандитами, у вас нет будущего? – сказал он.

Подводя итог, Игорь Додон отметил, что сделает всё возможное, чтобы в ближайшее время запустить все необходимые процессы для объявления досрочных парламентских выборов. Это, по словам главы государства, принципиальный вопрос, потому что законодательный орган нужно “вычистить” и потому что большинство граждан РМ хотят именно этого.

– Было бы идеально, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись одновременно с президентскими. Знаю, что в следующий вторник должно пройти заседание КС, где должны принять решение на этот счет. Но независимо от того, можно ли их провести одновременно с президентскими, досрочные парламентские выборы должны состояться в ближайшее время. Если можно одновременно с президентскими – 1 ноября, если нет – сразу после них президент, избранный народом, должен подписать указ. Первый указ следующего президента должен быть о роспуске парламента и о досрочных парламентских выборах. Но для этого нам нужно сейчас провести все законные процедуры. И я сделаю всё возможное именно для этого сценария, – заключил он.



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