Додон: Ни один из принявших участие в Параде Победы молдавских военных не заболел коронавирусом

Додон: Ни один из принявших участие в Параде Победы молдавских военных не заболел коронавирусом

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире из-за пандемии коронавируса, ни один из молдавских военнослужащих, принявших участие в Параде Победы в Москве, не заболел COVID-19 ни в столице РФ, ни по возвращении в Молдову. Об этом заявил Игорь Додон.  

– В отличие от других стран ни одному молдавскому солдату не был поставлен диагноз “коронавирус” ни перед отъездом, ни по возвращении. Все 75 уехали здоровыми и вернулись здоровыми, – сказал он. 

Напомним, сегодня 75 военнослужащих из Роты почётного караула Национальной армии Республики Молдова, которые принимали участие в Параде Победы в Москве 24 июня, были награждены почетными дипломами главы государства.

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