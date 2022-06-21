Додон: Неважно, кто проводит протесты. Важно участвовать в них. Иначе беспредел властей не остановить (ВИДЕО)

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За год правления ПДС ситуация в Молдове кардинально ухудшилась. Об этом журналистам заявил экс-президент страны Игорь Додон. Он выразил уверенность в том, что большинство из тех, кто голосовал за партию “Действие и солидарность”, сегодня жалеют об этом.

Додон отметил, что власть не признаёт свои ошибки и во всём винит ситуацию на Украине, что не соответствует действительности. На вердикты Венецианской комиссии и других международных организаций руководство страны не обращает внимание, а внешние кураторы не спешат наказывать своих ставленников. Единственный выход – протесты, считает экс-президент.

– Неважно, кто их организовывает. Я не могу участвовать в протестах и призывать к участию в них тоже не могу. Но важно участвовать. Если бы на ПВНС собрались 100 тысяч человек, власти хорошо бы подумали, как дальше себя вести. Неважно, кто и как созывает. Важно, чтобы граждане, вне зависимости от своих убеждений, не боялись высказывать своё мнение…Нужно высказывать свою позицию, иначе мы их не остановим. На каждый год их правления нужно будет минимум 3-4 года, чтобы всё исправить. Любой день промедления означает, что страна теряет время, – подытожил экс-президент.

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