Додон: Нет предпосылок для роспуска парламента

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Социалисты считают, что нет предпосылок для роспуска парламента, так как существует большинство, готовое избрать правительство, которое справится со сложившимся кризисом. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога, комментируя предстоящие сегодня консультации Майи Санду с парламентскими фракциями. Председатель ПСРМ усомнился в том, что они вообще состоятся, так как сегодня – заседание законодательного органа, повестка которого включает десятки вопросов.

– Не знаю, почему Майя Санду так уверена, что фракции пойдут на консультации с ней. Сегодня заседание парламента, в повестке много вопросов, в том числе изменение Закона о государственном бюджете для индексаций пенсий с 1 апреля. Я думаю, что выделить деньги пенсионерам важнее, чем пойти на дискуссии, цель которых – удовлетворить амбиции президента, – сказал он.

Додон отметил, что если социалисты всё же пойдут на эти консультации, их месседж будет предельно ясным: предпосылок для роспуска парламента нет, так как существует большинство, готовое избрать новое правительство.

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