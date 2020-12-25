Додон: Нет ничего дороже семьи! (ВИДЕО)

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В преддверии зимних праздников Игорь Додон пожелал счастья и здоровья всем гражданам страны, призвав их заботиться о своих близких.

– Запомните одну вещь: дороже всего те, кто всегда принимает вас с распростёртыми объятиями. Это семья. Неважно, президент вы, министр или депутат, неважно кто вы. Жена и дети принимают вас независимо от того, какой пост вы занимаете. Поэтому заботьтесь о семье, о жене, о родителях, – сказал он.

Додон отметил, что сразу после завершения своего мандата отправился в Садова к маме и поблагодарил её за поддержку.

– Ей было очень тяжело. Поехал на могилу отца, который, я уверен, где-то наверху гордится тем, что его сын четыре года был президентом страны и сделал много хорошего для людей. Позаботьтесь о родителях! – призвал он.

Игорь Додон пожелал всем гражданам светлых праздников и душевного тепла.

– Оставьте всё плохое, что было, в этом году. Год был очень сложным, но пусть всё плохое, вся ненависть останутся в нём. Давайте вступим в новый год с открытым сердцем, станем добрее, – заключил он.

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