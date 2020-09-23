Додон: Несмотря на сложный год, мы нашли возможность помочь многим гражданам и не остановили ни один инвестиционный проект

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Несмотря на непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и беспрецедентной засухой, руководство страны нашло возможность выделить дополнительно 1 млрд леев, чтобы помочь 660 тысячам пенсионеров страны. Пожилые люди с пенсией ниже 3000 леев получили по 700 леев в начале этого года и получат еще по 900 леев с 1 октября, заявил Игорь Додон в рамках программы на общественном телеканале.

– Мы нашли дополнительно 300 с чем-то миллионов леев на зарплаты врачей, 100 миллионов леев на зарплаты педагогов, которые сейчас вынуждены работать в две смены. Не остановили при этом ни один инвестиционный проект – ремонт дорог ведется по всей стране, – сказал он.

Глава государства заверил, что проекты в поддержку граждан будут продолжены.

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