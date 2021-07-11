Додон: Нельзя допустить новых политических кризисов. Люди ждут от нас стабильности (ВИДЕО)

Додон: Нельзя допустить новых политических кризисов. Люди ждут от нас стабильности (ВИДЕО)

После завершения голосования Игорь Додон поблагодарил граждан за очень активное участие в выборах, отметив, что явка сегодня была выше, чем в первом туре президентских выборов 2020 года. Он также поблагодарил коллег по блоку, подчеркнув, что проведённая кампания была динамичной, и выразил уверенность в том, что результат будет очень хорошим. Отдельно председатель ПСРМ поблагодарил коммунистов, отметив, что работа с ними в этой избирательной кампании действительно была командной. 

– Надеюсь, что и после завтрашнего дня мы будем работать вместе в парламенте, как этого хотят граждане, которые за нас проголосовали, – сказал он. 

Игорь Додон подчеркнул, что в истории Республики Молдова начинается новый этап. Он также добавил, что нельзя допустить новых политических кризисов.

– Нам нужен период стабильности. Люди ждут от нас именно этого. Выборы прошли, нужно подвести черту и покончить с войной. Давайте будем ответственными, – призвал он. 

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