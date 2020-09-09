Додон: Некоторые процессы для скорых досрочных выборов нужно запустить уже в ближайшие недели (ВИДЕО)

Додон: Некоторые процессы для скорых досрочных выборов нужно запустить уже в ближайшие недели (ВИДЕО)

Действующий парламент не соответствует выбору граждан, сделанному в феврале 2019 года. Его нужно распустить и создать такие механизмы, чтобы новый президент после своей инаугурации первым подписал указ о назначении даты досрочных выборов. Об этом Игорь Додон заявил в рамках “Специального выпуска” на “Первом в Молдове”. 

– Некоторые процессы для этого нужно запустить заранее. Не буду раскрывать скобки, но это нужно сделать в ближайшие несколько недель, если мы хотим добиться быстрых досрочных парламентских выборов после президентских. Досрочные выборы нам нужны сразу после президентских, чтобы “очистить” этот парламент, – сказал он. 

Игорь Додон также отметил, что выступает за установление в Молдове президентской республики, так как это в том числе поможет искоренить феномен подкупа депутатов в законодательном органе страны.

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