Додон: Некоторые процессы для скорых досрочных выборов нужно запустить уже в ближайшие недели (ВИДЕО)

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Действующий парламент не соответствует выбору граждан, сделанному в феврале 2019 года. Его нужно распустить и создать такие механизмы, чтобы новый президент после своей инаугурации первым подписал указ о назначении даты досрочных выборов. Об этом Игорь Додон заявил в рамках “Специального выпуска” на “Первом в Молдове”.

– Некоторые процессы для этого нужно запустить заранее. Не буду раскрывать скобки, но это нужно сделать в ближайшие несколько недель, если мы хотим добиться быстрых досрочных парламентских выборов после президентских. Досрочные выборы нам нужны сразу после президентских, чтобы “очистить” этот парламент, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что выступает за установление в Молдове президентской республики, так как это в том числе поможет искоренить феномен подкупа депутатов в законодательном органе страны.

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