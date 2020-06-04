Додон: Некоторые оппозиционные политики использовали ситуацию с пандемией, чтобы “проявить” себя (ВИДЕО)

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В “мирное время” они не смогли сделать ничего хорошего для страны и людей, даже когда были у власти, а теперь решили “разыграть карту пандемии”. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на радиостанции “Спутник Молдова”.

– Это очень цинично по отношению к народу. Я слышал, как некоторые из них критиковали правительство месяц-полтора назад, почему не открываем рынки, что будут делать патентодержатели. А вчера, сегодня слышу, как они критикуют, почему мы так быстро сняли ограничения. Вот чем занимаются наши оппоненты, – сказал он.

Глава государства отметил, что “лучше бы они взяли паузу, и если не хотят помочь, хотя бы не мешали”.

– Я уверен, что если бы было другое правительство, ситуация была бы намного хуже, – подытожил он.

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