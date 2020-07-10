Додон: Некоторые авторы вотума недоверия министру здравоохранения отсутствовали при его обсуждении (ВИДЕО)

Додон: Некоторые авторы вотума недоверия министру здравоохранения отсутствовали при его обсуждении (ВИДЕО)

Речь, в частности, по словам главы государства, идет об Андриане Канду и о других депутатах, зарегистрировавших требование об отставке Виорики Думбрэвяну, но проигнорировавших его обсуждение. 

– Я не видел их на обсуждении и на голосовании. Что это было? Очередная попытка устроить шоу? Их не интересовали ответы на вопросы, им интересно только показать какую-то деятельность, – сказал он в рамках программы “Президент отвечает”. 

Напомним, вчера попытка оппозиции выдвинуть вотум недоверия министру здравоохранения с треском провалилась.

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