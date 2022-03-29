Додон: Некомпетентность властей ведёт нас к бюджетному коллапсу

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Вместо сокращения бюджетного дефицита власти его «успешно» увеличивают. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель Молдавско-Российского делового союза, пятый президент РМ Игорь Додон. Он отмечает, что некомпетентность руководства страны ведёт нас к бюджетному коллапсу.

В Молдове третий год кризис. Пандемия, энергетический кризис, подорожание энергоресурсов, сельскохозяйственных ресурсов и в особенности продуктов питания больно бьют по системе публичных финансов.

На 2022 год правительство запланировало бюджет с самым большим в истории Молдовы дефицитом – 15,1 млрд леев, к которым добавляются 1,3 млрд леев в виде грантов. Иными словами, из общего объёма расходов бюджета, запланированных на 2022 год, только 48,8 млрд или 75% покрываются за счёт внутренних доходов. Покрытие остальных 25% расходов (16,4 млрд леев) зависит от способности правительства привлекать гранты и займы. И здесь ситуация обстоит крайне плохо, отмечает он.

Вся международная политическая поддержка, о которой нам ежедневно сообщает пресса, сводится на нет неспособностью властей управлять делами страны и разрабатывать реальные проекты, которые могли бы финансироваться из-за рубежа. Мы слышали десятки деклараций о готовности внешних партнёров помочь нам, однако на сегодняшний день в Молдову поступило всего 29,1 млн леев или менее 1,5 млн евро в виде грантов. Это всего 2% от запланированной на этот год суммы, – пишет Додон.

Ещё хуже, констатирует он, обстоит ситуация с внешними займами. За два месяца правительство смогло занять всего 268 млн леев, однако вынуждено было вернуть по старым кредитам 293 млн леев. Таким образом, все гранты, предоставленные кабинету министров в этом году, пошли на покрытие долгов. Реальная же сумма, полученная из-за рубежа, на сегодняшний день составляет 3,4 млн леев или 170 тыс.

евро.

– Это цена некомпетентности, которую мы все платим. Однако хуже всего обстоит ситуация с внутренними кредитами. Здесь мы видим настоящую катастрофу. В первую очередь речь о беспрецедентном росте процентных ставок, выплачиваемых правительством по внутренним кредитам. Если в прошлом году кабинет министров брал займы под 5,5% годовых, то в этом году ставка выросла в 2,5 раза и достигла 14% с чёткой тенденцией к дальнейшему росту. В таких условиях правительство кредитуется только для того, чтобы вернуть старые долги, но и это не помогает. Вот почему власти были вынуждены выделить 300 млн леев дополнительно из своих доходов на возврат прежних внутренних кредитов.

Вместо сокращения бюджетного дефицита, добавляет Додон, его «успешно» увеличивают. Другими словами, в этом году не было привлечено ни лея на покрытие дефицита. Напротив, из доходов бюджета было выделено 300 млн леев на погашение долгов, что ещё более пагубно повлияло на структуру бюджета.

– Некомпетентность дорого нам обходится, а анализ того, как правительство не справляется с дефицитом бюджета и не может установить нормальные отношения с внешними партнёрами, даёт нам чёткий ответ на вопрос, почему кабмин отказывается помогать аграриям. Власти не могут сделать это, потому что у них нет ни денег, ни идей, как помочь сельхозпроизводителям в условиях тотального непрофессионализма и неспособности покрыть хотя бы на один лей дефицит бюджета, – подытожил председатель МРДС.

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