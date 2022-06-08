Додон: Не жалею, что назначил Санду премьером, но уверен, что нынешние правители закончат хуже, чем бывшие узурпаторы

Додон: Не жалею, что назначил Санду премьером, но уверен, что нынешние правители закончат хуже, чем бывшие узурпаторы

Игорь Додон не сожалеет о том, что 8 июня 2019 года, ровно 3 года назад, вместе с командой ПСРМ пошёл на альянс с правыми партиями и подписал указ о назначении премьер-министром нынешнего президента Майи Санду. “Считаю, что мы сделали правильный, смелый и рискованный шаг для будущего Молдовы и освободили страну от олигархического режима”, – написал он на своей странице в соцсети. 

В то же время он отметил, что действующая власть стала хуже, чем плахотнюковский режим, но это на совести нынешних недальновидных руководителей страны и их западных кураторов.

– И закончат они хуже, чем бывшие узурпаторы. Никто не вечен. Народ всё видит и понимает. Победа будет за нами! – подчеркнул Додон. 

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