Додон: Не собирался и не собираюсь бежать из страны. Мы победим! (ВИДЕО)

Додон: Не собирался и не собираюсь бежать из страны. Мы победим! (ВИДЕО)

Игорь Додон рассказал, что за последние 10 месяцев он получил множество сообщений с указанием бежать из страны, но не сделал это и не станет это делать. Он также опроверг слова прокурора о якобы готовящемся побеге, заявил, что выдержит всякое давление и будет бороться с режимом Майи Санду до победного конца. 

– Прокурор заявил, что я хотел сбежать, – категорически нет. Дело было заведено 18 мая – неделю назад. Если бы я хотел сбежать – уже бы сделал это. Я не думаю бежать из страны, я выстою под давлением, и буду бороться, чтобы мы победили. И мы победим. Надеюсь, граждане меня поддержат, – сказал Игорь Додон. 

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