Додон: Не может быть молдавская или даже американская пресса быстрее, чем СИБ и десятки советников, которые в режиме нон-стоп информируют Майю Санду

Заявление Майи Санду о том, что об аресте бывшего президента она узнала якобы из прессы “совершенно не вызывает доверия”, отмечает Игорь Додон. “В обысках у меня дома была задействована группа ALFA из СИБ, которая прямо подчиняется президенту страны (предназначение этой группы – освобождать взятых террористами заложников, а не врываться в дома лидеров оппозиции)”, – подчеркнул он.

– Прекрасно знаю, что СИБ, МВД и другие учреждения ежедневно докладывают первым лицам государства. Это обычный институциональный процесс. Не думаю, что СИБ, МВД, прокуратура, НАЦ не уведомили Майю Санду об этой специальной операции, в ходе которой планировалось обыскать людьми в масках и задержать бывшего президента страны. Данный инцидент является беспрецедентным в истории Республики Молдова, и ни один руководитель задействованных в этом учреждений не пошёл бы на это, не поставив в известность президента, которому подчиняется институционально.

Не может быть молдавская или даже американская пресса из Бостона быстрее, чем СИБ и десятки советников, которые в режиме нон-стоп информируют Майю Санду.

Абсолютно убеждён, что моё дело находится на политическом контроле, может быть, даже на контроле, выходящим за стены президентуры. У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определённые геополитические цели, а всё тайное рано или поздно становится явным, – добавил Игорь Додон.