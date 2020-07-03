Додон: “Не лезьте в команду социалистов!”. Президент рассказал, как Сырбу и Канду просились в ПСРМ (ВИДЕО)

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Позор и издевательство над парламентом, демократией и мнением населения. Так Игорь Додон квалифицирует имеющий место подкуп депутатов. Глава государства уверен, что большинству граждан стыдно за то, что происходит в парламенте.

Игорь Додон отметил, что социалисты никогда не будут заниматься подобным. Рассказал он и о том, как в июне прошлого года небезызвестный Сергей Сырбу буквально просился в ПСРМ.

– Он звонил моим коллегам и говорил: “Сдаемся в плен, переходим к вам”. Я сказал: “Категорически нет! Ни одного не примем”. Канду был у меня в сентябре-октябре, многие другие. Я не допустил, чтобы они пришли к нам, хотя они были готовы это сделать даже без денег. Говорили: “Хотим прийти в вашу перспективную команду”. Я ни к одному из вас не лез, ни в одну партию, чтобы перетащить депутатов. Я не стану этого делать, я не Плахотнюк. Я к вам не лезу, и вы в нашу политическую семью не лезьте. Не лезьте в команду социалистов. Занимайтесь своими делами, – сказал он.

Президент также выразил уверенность в том, что переход депутатов из одной фракции в другую нужно законодательно запретить.

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