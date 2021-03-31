Додон не исключает, что правые могут инициировать в парламенте отставку Санду (ВИДЕО)

Додон не исключает, что правые могут инициировать в парламенте отставку Санду (ВИДЕО)

Председатель ПСРМ отметил в рамках интервью для “Спутник Молдова”, что деятельность президента вызывает вопросы не только у социалистов, но и у представителей правого политического фланга. Додон не исключил, что последние могут инициировать процедуру импичмента Санду. 

– Если это произойдёт, мы, конечно, поддержим эту инициативу. Но начинать сами эту процедуру не будем. Главная задача сейчас – справиться с пандемией, – сказал он. 

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