Додон: Не хочу, чтобы это была последняя годовщина независимости Молдовы. Защитить Родину – наша задача!

Пятый президент Молдовы обратился с посланием к гражданам по случаю Дня независимости Молдовы.

Ниже публикуем текст обращения от первого лица, без сокращений.

– Уважаемые сограждане, у нашего народа есть своя государственность, и это большая честь. Среди сотен этносов и народов молдаване могут гордиться тем, что у них есть своя страна – Республика Молдова. И наш политический, гражданский и моральный долг – сохранить это государство и для будущих поколений, не поступившись его независимостью и суверенитетом.

Любую попытку отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета страны, особенно в нынешних, столь сложных региональных политических обстоятельствах, следует расценивать как госизмену. Никакая европейская интеграция не может быть оправдана, если она вредит нашим национальным и государственным интересам. Когда под прикрытием европейской интеграции Молдова становится колонией, управляемой иностранцами, когда она тонет в долгах, бедности, экономических и энергетических кризисах, это значит, что такая внешняя политика опасна для молдавского государства.

Эти мысли ещё более актуальны сегодня, 27 августа, когда мы празднуем 31-ю годовщину со дня провозглашения независимости Республики Молдова. В процессе становления независимого государства наше общество столкнулось с многочисленными трудностями, вызовами и трансформациями, но никогда ранее Молдова не подвергалась столь серьёзным рискам утратить свою независимость, государственность, будущее.

Я не хочу, чтобы это была последняя годовщина независимости и государственности Молдовы. Уверен, что этого не хочет весь наш народ, хотя марионеточная власть ПДС делает всё возможное, чтобы окончательно подчинить страну иностранным интересам, как политически, так и экономически, с военной точки зрения, а после – и территориально.

Убеждён, что сейчас как никогда, в День независимости Республики Молдова, политики-государственники должны консолидироваться вокруг благородной цели – защитить нашу Родину, уберечь национальные ценности и традиции, обеспечить Молдове процветающее будущее и сохранить её для будущих поколений. Для этого любое действие, любое необходимое решение должно быть поддержано путём мобилизации всех нас в единое патриотическое промолдавское движение.

Дорогие друзья!

Где бы мы ни находились, наша любовь к стране и её жителям должна быть непоколебимой. Призываю всех быть солидарными за единую, мирную и процветающую Молдову!

С днём рождения, Республика Молдова! – написал Игорь Додон.