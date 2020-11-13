Додон: Не дай Бог кто-то попытается посягнуть на День Победы. Поднимемся все! (ВИДЕО)

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“Эти Майи, не Майи – это всё пройдёт. А Победа была, есть и останется!”.

У того, кто не уважает своё прошлое и не чтит свою историю, нет будущего. Об этом заявил Игорь Додон, имея в виду Майю Санду и её команду, которые не считают молдавский народ победителем в ВОВ.

– У меня, как и у большинства из вас, воевали и погибли родственники. В каждой молдавской семье есть участники ВОВ. Воевали сотни тысяч, а погибли – десятки тысяч. Не признавать это, забыть об этом и вместо 9 Мая провести марш геев и лесбиянок на мемориале – мы это категорически не допустим. 9 Мая было, есть и будет Днём Победы. И других вариантов мы даже не обсуждаем! – сказал он.

Додон напомнил, как несколько лет назад в ответ на инициативу Михая Гимпу запретить георгиевскую ленту все депутаты ПСРМ пришли на заседание парламента с этим символом Победы.

– Это святое для нас, для каждой семьи. Не дай Бог кто-то попытается на это посягнуть – поднимемся все. 9 Мая сотни тысяч человек принимают участие в Марше Победы. Люди помнят, верят. Никто это не изменит. А те, кто пытаются это сделать, – это враги нашей страны. Наша обязанность – передать эти традиции будущим поколениям, и я уверен, что мы это сохраним. Эти Майи, не Майи – это всё пройдёт. А Победа была, есть и останется! – добавил Игорь Додон.

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