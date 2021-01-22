Додон назвал три сценария развития политической ситуации в Молдове (ВИДЕО)

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Завтра исполняется ровно месяц с тех пор, как правительство ушло в отставку. За это время президент почти ничего не сделала и не предложила решения для преодоления политического кризиса. Далее есть 3 сценария развития ситуации в стране, отметил Игорь Додон в рамках нового выпуска своего видеоблога.

– Первый – президент и далее нарушает Конституцию и не выдвигает кандидатуру премьера. Второй – президент выдвигает кандидатуру, за неё голосуют, и у нас появляется постоянное правительство в стране. Третий – президент выдвигает кандидатуру, но за неё не голосуют, и наступает черёд досрочных выборов, – отметил Додон.

Лидер ПСРМ подчеркнул: чем дольше Майя Санду затягивает процесс выдвижения кандидата в премьеры “в стиле Гимпу, Плахотнюка и Филата”, тем позже распустится парламент. Если же президент вовсе не выдвинет кандидата, это будет грубым нарушением Конституции РМ и решений КС.

– Главу государства можно будет привлечь к ответственности. Это будет первый президент в современной истории РМ, против которого инициируются уголовные процессы, – сказал он.

Додон также добавил, что социалисты не будут бойкотировать деятельность парламента. Депутаты ПСРМ будут присутствовать на всех заседаниях законодательного органа.

– В зависимости от того, когда выдвинут кандидата и если за него не проголосуют, досрочные парламентские выборы, при выдвижении кандидата на следующей неделе, 1-2 февраля, могут состояться 23 или 30 мая, или позже. Мы, социалисты, готовы ко всем 3 сценариям, – подытожил он.

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