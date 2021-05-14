Додон назвал первую десятку блока коммунистов и социалистов

0

Председатель ПСРМ отметил, что в эти минуты представители блока подают документы на регистрацию в ЦИК.

Первая десятка кандидатов в депутаты по списку блока ПКРМ-ПСРМ выглядит следующим образом:

Владимир Воронин Игорь Додон Зинаида Гречаный Влад Батрынча Олег Рейдман Богдан Цырдя Алла Долинца Алла Пелипецкая Елена Боднаренко Александр Суходольский

11-й по счёту – известный журналист, телеведущий Константин Старыш.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.