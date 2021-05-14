Додон назвал первую десятку блока коммунистов и социалистов

Председатель ПСРМ отметил, что в эти минуты представители блока подают документы на регистрацию в ЦИК.
Первая десятка кандидатов в депутаты по списку блока ПКРМ-ПСРМ выглядит следующим образом:
- Владимир Воронин
- Игорь Додон
- Зинаида Гречаный
- Влад Батрынча
- Олег Рейдман
- Богдан Цырдя
- Алла Долинца
- Алла Пелипецкая
- Елена Боднаренко
- Александр Суходольский
11-й по счёту – известный журналист, телеведущий Константин Старыш.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии