Додон назвал первую десятку блока коммунистов и социалистов

Додон назвал первую десятку блока коммунистов и социалистов

Председатель ПСРМ отметил, что в эти минуты представители блока подают документы на регистрацию в ЦИК. 

Первая десятка кандидатов в депутаты по списку блока ПКРМ-ПСРМ выглядит следующим образом:

  1. Владимир Воронин
  2. Игорь Додон
  3. Зинаида Гречаный
  4. Влад Батрынча
  5. Олег Рейдман
  6. Богдан Цырдя
  7. Алла Долинца
  8. Алла Пелипецкая
  9. Елена Боднаренко
  10. Александр Суходольский

11-й по счёту – известный журналист, телеведущий Константин Старыш.

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