Додон: Назрела необходимость в создании массового общенационального протестного движения. Социалисты будут в авангарде борьбы с режимом “жёлтых”

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Cегодня главной задачей является объединение всех здоровых, патриотических сил в обществе, готовых сопротивляться жёлтой диктатуре, насаждаемой и поддерживаемой извне. Партия социалистов, фракция ПСРМ в парламенте, её представители в местных органах власти, будут в авангарде этой борьбы. Об этом на XVII съезде ПСРМ заявил Игорь Додон.

– Сегодня Майя Санду и поддерживающие её страны Запада несут всю ответственность за происходящее в Молдове. Им больше никто не мешает. Им больше не на кого сваливать ответственность за свои провалы и некомпетентность. Граждане нашей страны увидели воочию, что такое новая власть. У них перед глазами в течение последнего года она разрушает всё, что мы создали за 2019-2020 гг, им есть с чем сравнивать. Обо всём, что творится в стране сегодня, мы неоднократно предупреждали в ходе двух избирательных кампаний. Если бы мы ошиблись в своих предостережениях, мы бы честно положили руку на сердце и признали свою неправоту. Но, к сожалению, и для нас, и для всей страны, мы не ошиблись, – сказал он.

Сегодня, подчеркнул Додон, назрела необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешним режимом, и кто готов ему сопротивляться.

– Первый шаг мы сделали в преддверии парламентских выборов, создав с Партией коммунистов Республики Молдова единый избирательный блок и единую фракцию в парламенте. Верим, что наше сотрудничество с Партией коммунистов будет укрепляться. Призываем и другие левые силы к объединению усилий перед лицом общей угрозы. Мы готовы принять участие в этом едином общенациональном фронте и призываем к этому всех неравнодушных граждан страны, – подчеркнул он.

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