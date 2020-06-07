Додон: Навещать могилы дорогих людей мы можем в любое время. Сейчас главное – безопасность!

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На Радоницу православные верующие поминают покойных. Традиционно она отмечается через неделю после Пасхи, однако в этом году из-за пандемии коронавируса эта дата была перенесен на 7 июня. На своей странице в соцсети Игорь Додон отметил, что для большинства из нас Родительский день имеет особое значение, так как практически у каждого есть близкие люди, которые уже, к сожалению, не с нами, но о которых мы всегда помним, и запретить это нельзя.

Вместе с тем президент с сожалением отмечает, что пандемия еще не закончилась, а риск заражения не прошел. Показатель заболеваемости всё еще высок, и поэтому нужно быть предельно внимательными.

– Поэтому призываю всех, кто решит пойти на кладбища в эти выходные, соблюдать все нормы безопасности: сохранять социальную дистанцию, носить перчатки и маски там, где необходимо, избегать многолюдных мест и особенно не подвергать ненужным рискам самых уязвимых – детей и пожилых людей. И давайте не будем забывать, что навещать могилы дорогих нам людей мы можем в любое время, а ритуалы и религиозные процедуры могут быть осуществлены практически каждый день, с близкими родственниками и священником, в спокойствии, уверенности и с ясными мыслями, – подчеркнул глава государства.

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