Додон: Настоящего правого фланга в Молдове давно нет. Есть только марионетки, которые делают то, что им говорят

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В Республике Молдова очень мало аутентичных партий, таких как ПСРМ и ПКРМ. Об этом в рамках интервью порталу “Трибуна” заявил Игорь Додон. Он также отметил, что считает, что в нашей стране нет настоящих правых партий, не являющихся чьим-либо сателлитом и/или не управляющихся извне.

– Настоящего правого фланга в Молдове давно не существует, есть только марионетки, которые делают то, что им говорят, полностью забывая о национальных интересах, патриотизме, наших традициях и т.д. Мне бы хотелось, чтобы на правом флаге была хотя бы одна молдавская партия, которая была бы реальным противником для левых партий, чтобы мы могли вести настоящие дебаты, а не как сейчас – с иностранными марионетками и фондами, озабоченными только геополитикой, а не реальной жизнью, – подчеркнул Додон.

Председатель ПСРМ в очередной раз отметил, что с правыми партиями всегда связано огромное разочарование населения и призвал граждан не повторять ошибки прошлых лет. Он также отметил, что приход к власти правых может обернуться дезинтеграцией страны, а также потерей независимости и целостности нашего государства.

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