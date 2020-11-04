Додон: Наша задача – убедить сограждан вернуться на Родину (ВИДЕО)

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“Где бы они ни находились, это наши люди”, – отметил он в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа”. Додон подчеркнул, что его слова были неверно интерпретированы, и что он лишь констатировал то, что политический выбор граждан за границей всегда отличается от мнения тех, кто остался в стране.

– Мы очень рады, что у нас такие активные граждане и внутри, и за пределами страны. Да, я сказал, что у них разные политические предпочтения, и это правда, это показали выборы – и эти, и 4 года назад. Но все они – наши граждане. Моя задача на будущее – убедить их вернуться на Родину. Это специалисты, которые нужны нашей стране, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что рассматриваются различные варианты программ в поддержку диаспоры. Он также призвал прекратить спекуляции на этот счёт, отметив, что его заявление было неверно интерпретировано.

– Никто не возводит никакие стены между теми, кто остался в стране, и теми, кто уехал. Это наши люди, где бы они ни находились, – сказал он.

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