Додон: Наша задача – создать комфортные для граждан условия во всех населенных пунктах страны (ВИДЕО)

Додон: Наша задача – создать комфортные для граждан условия во всех населенных пунктах страны (ВИДЕО)

В рамках проекта “Хорошие дороги для всех” в 70% населенных пунктов страны отобранные участки дорог уже были отремонтированы или находятся на стадии ремонта. До конца октября – начала ноября будут завершены все проекты, заверил в рамках нового выпуска “Президент отвечает” Игорь Додон. Глава государства считает, что в предстоящие 4-5 лет эта программа должна быть продолжена, а работы должны затронуть всю страну. 

– Представьте, что в предстоящие 4-5 лет в каждое село поступит по меньшей мере миллион леев. За это время практически все дороги внутри населенных пунктов могут быть отремонтированы, – сказал президент.  

Игорь Додон отметил, что комфортабельные города и села – цель руководства страны, и в этом направлении будет сделано всё необходимое.

– Дороги, освещение, вода и канализация, газ, мусорные свалки – для всего этого должны быть государственные программы. Маленькая примария никогда не решит эти проблемы самостоятельно. Государство должно помочь, – добавил он. 

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