Додон: Наша задача – сохранить и передать будущим поколениям пушкинское наследие и дружбу народов Молдовы и России

Додон: Наша задача – сохранить и передать будущим поколениям пушкинское наследие и дружбу народов Молдовы и России
Председатель Молдавско-Российского делового союза опубликовал на своей странице в соцсети послание по случаю Дня памяти Александра Пушкина. 

Игорь Додон напомнил, что творчество великого поэта тесно связано и с нашей страной. В Молдове Пушкин написал ряд своих известных произведений и приступил к работе над романом «Евгений Онегин».
– Молдавский народ бережно хранит память о годах, проведённых поэтом в нашем крае. Александр Сергеевич всегда будет символизировать многовековую связь между Молдовой и Россией. Наша задача – сохранить и передать будущим поколениям пушкинское наследие и дружбу наших народов, – подчеркнул он. 
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