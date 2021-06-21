Додон: Наша задача – поднять стратегическое партнерство с Россией на новый уровень

Как отметил Додон, поддержка в борьбе с пандемией далеко не частный случай, он свидетельствует о важности сохранения и укрепления взаимодействия между нашими странами.

– Молдова без дружбы с Россией не выживет – нас просто проглотят, как хотят некоторые западники, и будут использовать против России, – заявил он. – К сожалению, наш президент сейчас под внешним управлением. В результате ни одно решение не принимается, если не дается добро внешних западных кураторов – американцев, европейцев». В подобной ситуации Молдавии трудно будет сохранить свою независимость.

Экс-глава республики и Константин Старыш отметили, что сейчас, когда реально назрела угроза потери государственности, очень важно коммунистам и социалистам действовать сообща.

– Мы объединили наши усилия ради спасения родного дома, – подчеркнул Старыш. – Все понимают, что мы – политическая, патриотическая и профессиональная сила. По сути, нам удалось восстановить команду управленцев, которая с 2001 по 2009 год успешно руководила республикой и эффективно решала экономические проблемы.

Лидеры блока коммунистов и социалистов рассказали о совместной программе, с которой они идут на внеочередные парламентские выборы. Были названы главные направления совместных усилий партий – экономическое развитие страны, улучшение качества жизни людей и преодоление бедности. Командой ПСРМ и ПКРМ установлены приоритеты на ближайшие четыре года по нескольким направлениям: индустриализация экономики, развитие сельского хозяйства, системы медицинской помощи и местной инфраструктуры, сокращение неравенства доходов населения, качественное образование.

Один из ключевых вопросов, который обсуждался на встрече, был связан с экономическим сотрудничеством с Россией. По словам председателя Союза русско-молдавских предпринимателей Максима Морошана, экспорт в Россию последние годы стремительно сокращался.

– Если в 2009 году 90% экспорта молдавской продукции уходило на российские рынки, в 2012 и 2014 годах – 56%, в 2020-м – 30%, – отметил предприниматель, спросив, как представители блока коммунистов и социалистов намерены исправлять ситуацию.

Додон видит причины сложившейся ситуации в том, что в 2014 году Молдова подписала соглашение о свободной торговле с Европейским союзом.

– Мы были против, протестовали, проводили митинги, даже в Брюсселе против этого соглашения выступали – говорили, что торопимся, – напомнил он, подчеркнув, что сохранение торговых отношений с Россией – также в числе приоритетных задач.

Он также напомнил, что благодаря личным договоренностям с Владимиром Путиным с 2016 по 2021 год Россия предоставляла Молдове существенные преференции в двусторонней торговле. В частности, на ряд ключевых товарных позиций молдавского экспорта в Россию была введена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. Кроме того, в апреле 2020 года в Москве было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Молдове российского кредита на 200 миллионов евро на развитие экономики, однако прозападные оппозиционные силы добились отмены данного соглашения через Конституционный суд.

Вместе с тем, по словам Додона, Россия готова продолжить переговоры по предоставлению данного кредита, на тех же условиях, при внутриполитической стабильности в Молдове. Кроме того, разработан комплекс действенных мер поддержки сельхозпроизводителей, которые пострадали от сильной засухи в прошлом году. В качестве гуманитарной помощи Россия выделила три миллиона евро на закупку дизельного топлива.

Среди других важных тем, касающихся непосредственно представителей молдавской диаспоры, — просроченные из-за пандемии миграционные документы и трудовые патенты. Первый уже удалось решить совместными усилиями: в результате до 30 сентября нынешнего года продлен срок нахождения в Российской Федерации граждан Молдовы.

Игорь Додон заверил, что решается и вопрос об отмене трудовых патентов для молдавских граждан: проект внесен на рассмотрение в Госдуму и, по словам экс-президента Молдовы, есть все шансы, что его примут на осенней сессии. Он подчеркнул, что тесное всестороннее взаимодействие двух стран продолжается, и «наша задача – эту дружбу и стратегическое партнерство поднять на новый уровень и двигаться дальше».

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