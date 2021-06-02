Додон: Наша задача – чтобы парламент и правительство контролировали патриотические силы

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Спасти страну, обеспечить её выживание и побороть бедность – с такими целями идёт на выборы Блок коммунистов и социалистов. Об этом в рамках передачи на телеканале GRT заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ обратил внимание на то, что после президентских выборов намерение внешних сил взять под контроль и другие государственные учреждения в нашей стране становится всё более очевидным.

– Кому-то не нравится, что Молдова не в одной линии с Украиной, которая проводит жёсткую антироссийскую политику. Хотят, чтобы Молдова повторила участь соседней страны…Мы должны сделать всё возможное, чтобы спасти Молдову, обеспечить её выживание, борьбу с бедностью. Мы хотим возродить ту команду, которая считалась и считается лучшей за годы независимости, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что “риски очень большие”.

– Если правые возьмут контроль над всем, в один день мы можем проснуться, и просто этой страны не будет. Мы должны спасти Молдову от исчезновения. Наша задача – чтобы парламент и правительство контролировали патриотические силы, а не те, кто желает ликвидации страны и их кураторы, – добавил председатель ПСРМ.

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