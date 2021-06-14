Додон: Наша общая задача – массовая иммунизация населения, чтобы положить конец пандемии (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон отправился сегодня на столичное фармацевтическое предприятие, которое работает более 25 лет и располагает большой сетью аптек. Компания входит в первую десятку импортёров страны и реализует более 7000 наименований фармацевтической и смежной продукции местного и импортного производства. В настоящее время на предприятии работают более 280 человек.

Председатель ПСРМ приветствовал коллектив и выразил им признательность за то, что во время пандемии, с которой мы продолжаем бороться, на рынке медикаментов и расходных материалов удалось стабилизировать ситуацию и не допустить необоснованного повышения цен.

– Сегодня нашей общей задачей является массовая иммунизация населения с целью положить конец пандемии, – подчеркнул он. Игорь Додон также представил коллективу избирательную программу Блока коммунистов и социалистов, подчеркнув, что профессиональная команда способна вывести национальную экономику из кризиса.

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