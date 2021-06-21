Додон: Наша общая задача – хранить память о героях, отдавших жизни за нашу мирную жизнь, и чтить живых героев ВОВ (ВИДЕО)

Игорь Додон принял участие в онлайн-мероприятии, проведённом под эгидой председателя партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергея Миронова и приуроченном к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Акция проходила с участием представителей политических партий левого толка из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России и Узбекистана.
В начале выступления Игорь Додон отметил тот факт, что у наших стран общая история, а сегодняшняя общая задача – хранить память о героях, отдавших жизни за нашу мирную жизнь, и чтить живых героев Великой Отечественной войны. Кроме того, он привёл ряд интересных фактов:
– самый первый за годы Великой Отечественной войны вражеский самолет был сбит 22 июня на молдавско-румынской границе. Всего же в первый день войны над Молдовой были сбиты около 20 немецких самолетов.– только на одной пограничной заставе у села Стояновка Кантемирского района бои продолжались 11 дней, за это время там погибли 600 советских и 12 тысяч румынских солдат.– за годы оккупации из библиотек Кишинёва румынская власть изъяла 1 миллион 200 тысяч книг. В Тирасполе сожгли 250 тысяч томов, в Бельцком уезде – 15 вагонов книг.– жертвами фашистов стали, по меньшей мере, 220 тысяч евреев, из которых почти 90 тысяч были привезены из Румынии. Всего за годы войны Молдова потеряла четверть населения, в том числе 90% евреев и две трети ромов. Почти 50 тысяч жителей были насильственно вывезены в Германию.
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