Додон: Наша общая задача – хранить память о героях, отдавших жизни за нашу мирную жизнь, и чтить живых героев ВОВ (ВИДЕО)

– самый первый за годы Великой Отечественной войны вражеский самолет был сбит 22 июня на молдавско-румынской границе. Всего же в первый день войны над Молдовой были сбиты около 20 немецких самолетов.

– только на одной пограничной заставе у села Стояновка Кантемирского района бои продолжались 11 дней, за это время там погибли 600 советских и 12 тысяч румынских солдат.

– за годы оккупации из библиотек Кишинёва румынская власть изъяла 1 миллион 200 тысяч книг. В Тирасполе сожгли 250 тысяч томов, в Бельцком уезде – 15 вагонов книг.

– жертвами фашистов стали, по меньшей мере, 220 тысяч евреев, из которых почти 90 тысяч были привезены из Румынии. Всего за годы войны Молдова потеряла четверть населения, в том числе 90% евреев и две трети ромов. Почти 50 тысяч жителей были насильственно вывезены в Германию.