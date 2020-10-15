Додон: Наша команда всегда поддерживала и будет поддерживать местных производителей (ФОТО)

Додон: Наша команда всегда поддерживала и будет поддерживать местных производителей (ФОТО)
Игорь Додон с утра в Новоаненском районе. Первая встреча у него состоялась с жителями села Флорень. Граждане задали кандидату много вопросов, касающихся пенсий, трудоустройства, дорог. 

– Есть еще одна важная тема, актуальная именно для этого села, – переход населенного пункта из состава района в подчинение столичного муниципалитета. Это поможет селу решить вопросы транспорта и медицинского обслуживания. Вопрос решаемый, отметил Игорь Додон, пообещав, что будут рассмотрены варианты. 
В этом же селе он посетил птицефабрику, крупнейшего производителя мяса птицы, выпускаемого под маркой Avicola.
– Поблагодарил коллектив за высокие показатели производительности и подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности страны собственными силами, в чем наша команда всегда поддерживала и будет поддерживать местных производителей, – заверил он. 
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