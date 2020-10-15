Додон: Наша команда всегда поддерживала и будет поддерживать местных производителей (ФОТО)

– Есть еще одна важная тема, актуальная именно для этого села, – переход населенного пункта из состава района в подчинение столичного муниципалитета. Это поможет селу решить вопросы транспорта и медицинского обслуживания. Вопрос решаемый, отметил Игорь Додон, пообещав, что будут рассмотрены варианты.