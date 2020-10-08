Додон: Наша команда продолжит оказывать всестороннюю поддержку согражданам! (ФОТО)

Игорь Додон побывал в трех селах Каушанского района: Копанка, Грэдиница и Плопь-Штюбей. Он побеседовал с жителями и экономическими агентами, которых в основном беспокоят схожие проблемы: зарплаты, пенсии, медицинское обслуживание, рабочие места, дороги, последствия засухи, борьба с распространением вируса.
– Люди все разные, но объединены одним прекрасным желанием – сделать страну лучше. И мы обязательно этого добьемся! Наша команда продолжит оказывать всестороннюю поддержку согражданам, – заверил Додон.
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