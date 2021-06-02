Додон: Наша команда продолжает бороться за социальные права людей

Додон: Наша команда продолжает бороться за социальные права людей

Игорь Додон посетил районную больницу Бессарабки и побеседовал с медицинскими работниками. Председатель ПСРМ выразил им признательность за огромные усилия по борьбе с пандемией и напомнил, что прошлый год его указом был объявлен Годом медработника. 

Кроме того, по его президентской инициативе был начат процесс удвоения зарплат, однако нынешний президент Майя Санду остановила его перед последним, третьим этапом.

– В этом контексте заявил, что наша команда продолжает бороться за социальные права людей, в первую очередь работников бюджетной сферы, – отметил лидер ПСРМ на своей странице в соцсети. 

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