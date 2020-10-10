Додон: Наша команда хорошо информирована о проблемах на местах и предлагает конкретные решения

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В селе Фетешть Единецкого района Игорь Додон посетил одно из самых необычных предприятий – фабрику по производству струнных музыкальных инструментов. На единственном в своем роде предприятии мастера вручную изготавливают скрипки и виолончели высокого качества.

Рад тому, что благодаря этой фабрике наши талантливые люди, среди которых много музыкантов, имеют возможность приобрести струнные инструменты местного производства. Развитие национальной культуры – составная часть нашей программы поддержки и продвижения традиционных ценностей и укрепления государственности, – отметил он.

Кандидат поговорил с работниками предприятия и другими жителями села о проблемах, с которыми они сталкиваются.

На заданные вопросы дал подробные ответы, ведь наша команда хорошо информирована о проблемах на местах и предлагает конкретные решения, – подчеркнул Додон.

Поездку в Единецкий район он завершил беседой с жителями села Тринка. Похожие вопросы – подробные ответы.

Далее кандидат отправляется в Дондюшанский район.

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