Додон: Наша команда доведёт до конца процесс удвоения зарплат медработников!

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В Тараклийском центре здоровья Игорь Додон побеседовал с медицинским персоналом и поблагодарил врачей за огромные усилия по обузданию пандемии. В этом контексте он рассказал о планах закупки крупных партий вакцины от коронавируса, что поможет ускорить процесс иммунизации населения и остановить эпидемию.

– Кроме того, напомнил, что 2020-й моим указом был объявлен Годом медицинского работника и начат процесс удвоения зарплат. К сожалению, нынешний президент Майя Санду остановила этот процесс перед последним этапом, но я заверил собеседников в том, что в парламенте следующего созыва наша команда вернется к этому законопроекту и доведёт дело до конца, – отметил Додон.

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