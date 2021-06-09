Додон: Наша команда доведёт до конца процесс удвоения зарплат медработников!

Додон: Наша команда доведёт до конца процесс удвоения зарплат медработников!

В Тараклийском центре здоровья Игорь Додон побеседовал с медицинским персоналом и поблагодарил врачей за огромные усилия по обузданию пандемии. В этом контексте он рассказал о планах закупки крупных партий вакцины от коронавируса, что поможет ускорить процесс иммунизации населения и остановить эпидемию. 

– Кроме того, напомнил, что 2020-й моим указом был объявлен Годом медицинского работника и начат процесс удвоения зарплат. К сожалению, нынешний президент Майя Санду остановила этот процесс перед последним этапом, но я заверил собеседников в том, что в парламенте следующего созыва наша команда вернется к этому законопроекту и доведёт дело до конца, – отметил Додон. 

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