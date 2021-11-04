Додон: Наша команда будет и далее помогать людям!

Додон: Наша команда будет и далее помогать людям!

Как и обещал, после ухода из парламента Игорь Додон чаще посещает населённые пункты и продолжает поездки по стране. Сегодня он отправился в город Единцы и соседний Купчинь. 

– Для меня важно услышать мнения людей из первых уст – на улицах, рынках, предприятиях. По итогам этих бесед я убедился в том, что многие социальные проблемы наших сограждан по причине безответственной политики властей за последние месяцы значительно усугубились. Но наша команда будет и далее помогать людям, – подчеркнул председатель ПСРМ. 

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