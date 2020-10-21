Додон: Наша цель – повышение благосостояния граждан путем продвижения и реализации конкретных проектов! (ВИДЕО)

– Красивый край с трудолюбивыми и доброжелательными людьми. У нас состоялся искренний диалог как о проблемах, с которыми они сталкиваются, так и о путях их решения, а также о задачах на будущее. Люди приветствовали тот факт, что в стране за последнее время делается много хорошего: ремонтируются дороги, повышаются зарплаты медперсоналу, дважды в год индексируются пенсии, предлагаются социальные льготы и многое другое. Люди хотят, чтобы добрые дела продолжались. Я заверил, что наша цель – повышение благосостояния граждан путем продвижения и реализации конкретных проектов! Вместе мы будем работать для процветания Молдовы! – написал он на своей странице в соцсети.