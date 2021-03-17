Додон: Наш приоритет – жизнь и здоровье граждан, а не политические интересы или рейтинг

Игорь Додон провёл заседание парламентской фракции ПСРМ. Не нём были обсуждены действия, которые социалисты намерены предпринять, чтобы разблокировать кризисное положение, в котором находится наша страна.
В частности, представители ПСРМ обсудили ситуацию, сложившуюся в результате неоднократного нарушения президентом положений Конституции и решений Конституционного суда.
– Мы выразили сожаление в связи с тем, что глава государства Майя Санду не готова ответить на открытость депутатского корпуса и руководства ПСРМ, проявленную с целью найти прагматичное решение для выхода из политического и конституционного кризиса. Мы выразили готовность к позитивному, конструктивному диалогу, чтобы свести к минимуму человеческие потери в борьбе с пандемией COVID-19, а также социально-экономические потери, которые несет наша страна. Мы были единодушны во мнении, что, как ответственные политики, заботящиеся о гражданах, мы не можем допустить, чтобы страна была ввергнута в предвыборную лихорадку из-за чьих-то узких политических амбиций в условиях, когда эпидемия каждый день «косит» десятки людей, родственников, друзей, наших коллег, больницы переполнены, а врачи на грани истощения, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.
Фракция ПСРМ подтвердила необходимость обеспечить нашу страну вакцинами от COVID-19, чтобы была возможность иммунизировать не менее 350-400 тысяч граждан, после чего можно будет вернуться к обсуждению политических сценариев, добавил он.
– Приоритетом для нас являются жизнь и здоровье граждан, а не политические интересы или рейтинг. Мы по-прежнему уверены, что для более эффективного управления пандемическим кризисом, который сильно ударил по экономике, необходимо более эффективное полноценное правительство. А этого можно добиться, консолидируя все силы в парламенте, – подчеркнул он.
Именно поэтому, пояснил Додон, депутаты-социалисты сегодня оспорили в Конституционном суде постановление о назначении Игоря Гросу кандидатом на пост премьер-министра. Указ был издан без консультаций с формализованным большинством, что является нарушением недавних постановлений КС, уверены в ПСРМ.
– Мы решили, что завтра, 18 марта, на пленарном заседании парламента ПСРМ, фракция с наибольшим количеством депутатов, выдвинет нового кандидата на пост премьер-министра. Мы призовем всех депутатов, все парламентские группы присоединиться к новому парламентскому большинству. Гражданам страны нужны ответственные политики, чтобы безотлагательно найти выход из политического, пандемического и социально-экономического кризиса, – подытожил он.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии