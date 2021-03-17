Додон: Наш приоритет – жизнь и здоровье граждан, а не политические интересы или рейтинг

В частности, представители ПСРМ обсудили ситуацию, сложившуюся в результате неоднократного нарушения президентом положений Конституции и решений Конституционного суда.

– Мы выразили сожаление в связи с тем, что глава государства Майя Санду не готова ответить на открытость депутатского корпуса и руководства ПСРМ, проявленную с целью найти прагматичное решение для выхода из политического и конституционного кризиса. Мы выразили готовность к позитивному, конструктивному диалогу, чтобы свести к минимуму человеческие потери в борьбе с пандемией COVID-19, а также социально-экономические потери, которые несет наша страна. Мы были единодушны во мнении, что, как ответственные политики, заботящиеся о гражданах, мы не можем допустить, чтобы страна была ввергнута в предвыборную лихорадку из-за чьих-то узких политических амбиций в условиях, когда эпидемия каждый день «косит» десятки людей, родственников, друзей, наших коллег, больницы переполнены, а врачи на грани истощения, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.