Додон: Наш долг – проявить ответственность за мирное будущее (ФОТО, ВИДЕО)

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В Республике Молдова, как и во всем мире, сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. По этому случаю социалисты во главе с председателем ПСРМ Игорем Додоном возложили цветы к Мемориалу жертвам Холокоста в память о шести миллионах евреев, истребленных нацистами и их союзниками в гетто и концентрационных лагерях.

Додон отметил, что эта потрясшая мир драма произошла также на территории нашей страны, где было уничтожено около 350 тысяч евреев. – Холокост стал уроком для всего человечества, символом трагедии и боли. Наш долг – проявить ответственность за мирное будущее и за то, чтобы подобные трагические события не повторились. Нам нужно выстраивать дружеские отношения и межэтническое согласие, бороться с антисемитизмом и ксенофобией, – подчеркнул он.

В Республике Молдова Международный день памяти жертв Холокоста официально отмечается с 2016 года на основании постановления парламента от 26 ноября 2015 года.

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