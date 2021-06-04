Додон напомнил заместителю помощника госсекретаря США о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Додон напомнил заместителю помощника госсекретаря США о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)
Определённые силы пытаются оказать влияние на внутренние дела нашей страны и установить над Молдовой внешнее управление. Об этом Игорь Додон заявил заместителю помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джорджу Кенту на проведённой сегодня встрече. Председатель ПСРМ сослался на статью 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, которая гласит о недопустимости вмешательства дипломатических представителей во внутренние дела государства назначения. 

Игорь Додон также подтвердил намерение возглавляемой им Партии социалистов проводить внешнюю политику, исходя из национальных интересов Республики Молдова, и выстраивать взаимовыгодные отношения со странами-партнерами и на Западе, и на Востоке.

В рамках беседы была подчёркнута важность прагматического стратегического диалога между Республикой Молдова и Соединенными Штатами, в связи с чем Додон выразил признательность американским партнерам за помощь нашей стране за все годы ее независимости.

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