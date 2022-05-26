Додон напомнил Санду, что благодаря его псевдопереговорам с Плахотнюком она стала сначала премьером, а потом и президентом

Игорь Додон отметил, что это должна признать и сама Майя Санду.

– Все инсинуации по поводу съёмок с Плахотнюком и так далее – хочу напомнить, что эти видео были сделаны, когда Плахотнюк бежал из страны, и благодаря псевдопереговорам, которые я вёл тогда, зная, что меня снимают, мы свергли Плахотнюка, и я горжусь тем, что мы свергли Плахотнюка в июне 2019 года, и после этого Майя Санду смогла стать премьер-министром, а потом и президентом. Она должна это признать, – сказал он.