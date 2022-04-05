Додон: Намерение запретить День Победы – плевок в душу каждого. Народ Молдовы этого не допустит!

Слабые правители, которым не хватает профессионализма и компетентности, чтобы справиться с социальными и экономическими проблемами своего народа, начинают борьбу с историей, символами, памятниками. Намерение запретить День Победы и Георгиевскую ленточку – это слабость молдавской власти и плевок в душу каждого жителя нашей страны, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, комментируя вчерашние заявления спикера парламента.

⁃ Такие попытки предпринимали и другие горе-правители за последние десятилетия. Ничего у них не получилось тогда, не получится и сейчас. Уверен, народ Молдовы сможет это отстоять.

9 Мая в Молдове – это священная дата. В этот день вся страна выходит на марш под знамёна Победы. Это не партийное, не политическое мероприятие, а дань памяти советским войнам, нашим отцам и дедам, которые победили в Великой Отечественной войне и принесли мир на нашу землю.

Уверен, 9 Мая вся страна, подавляющее большинство наших граждан будет участвовать в Марше Победы.

Так было, так есть и так будет! – подчеркнул пятый президент.